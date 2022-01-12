Пиневич: информатизация медучреждений улучшит обслуживание пациентов

12 января, Брест/Корр. БЕЛТА/. Информатизация учреждений здравоохранения улучшит обслуживание пациентов. Такое мнение сегодня в Бресте высказал журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич отметил важность информатизации. Еще более актуальным это стало во время пандемии, когда потребовалось увеличить социальное дистанцирование. Специалисты начали чаще консультировать в удаленном доступе. "Но это не главное. Самое основное - интегрирование всех информационных потоков, данных о каждом пациенте в одном месте. Очень важный компонент, прежде всего, для пациента: это сервис и улучшение качества оказания медпомощи. Связь всех учреждений в единое целое и систем поддержки технических решений, когда к каждому будет доступ к самым лучшим практикам, - это самая основная задача, которая стоит", - пояснил министр.

В пример можно привести новый многопрофильный медицинский комплекс, который открыли сегодня в Бресте. Там внедрена система "Заботливая поликлиника", будут использоваться электронные амбулаторные карты и электронные рецепты. Пациенты смогут самостоятельно записаться на прием к врачу при помощи информационно-справочного терминала или на сайте поликлиники через интернет-регистратуру. Электронный путеводитель подскажет информацию о графике приема докторов и работы кабинетов.

В Брестской областной клинической больнице занялись разработкой программы "бюро госпитализаций" для своей консультативной поликлиники. В этом брестчанам помогают гродненские коллеги. "Это даст возможность госпитализировать пациентов без посещения консультативной поликлиники. Хотим подключить к этой системе все районы. Тогда люди смогут по телемедицинскому консультированию предоставить свои данные. Без приезда человека к нам определим дату его госпитализации", - рассказал главный врач облбольницы Александр Карпицкий.-0-

Фото Вадима Якубёнка