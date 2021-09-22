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22 сентября 2021, 17:58

Пиневич: к концу 2023 года Могилев станет городом с оптимально выстроенной системой здравоохранения

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К концу 2023 года Могилев станет городом с оптимально выстроенной системой здравоохранения. Таким мнением поделился с журналистами министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после посещения строящихся медицинских объектов областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы посетили стройки медицинских учреждений Могилева, и размах увиденного впечатляет, - подчеркнул Дмитрий Пиневич. - Большие работы проходят на возведении нового радиологического корпуса в областном онкологическом диспансере, инфекционная клиническая больница будет сдана уже в следующем году, в этом году откроется мощнейший кардиохирургический центр, еще через пару лет завершится строительство новых корпусов городской больницы скорой медицинской помощи. Это позволит Могилеву к концу 2023 года стать городом с оптимальным построением системы здравоохранения от поликлиник до крупных медицинских центров".

Дмитрий Пиневич принял участие в открытии нового кабинета компьютерной томографии в Могилевской областной клинической больнице, а также провел рабочее совещание по вопросам строительства кардиотерапевтического и кардиохирургического корпусов этого учреждения здравоохранения. Объекты планируется сдать в ближайшее время: работы уже вышли на финишную прямую. Совсем скоро здания объединят в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны по городу. Здесь будет работать консультационный блок для пациентов, появятся современные палаты, операционные и реанимация. Это позволит создать на базе Могилевской областной клинической больницы полноценный кардиоцентр, которого так не хватало в регионе.

Кардиохирургический корпус уже достроен, сейчас там получают, устанавливают и налаживают оборудование. Обустраиваются операционные, в ближайшее время прибудет новый ангиограф для гибридной операционной. Строительные работы в кардиотерапевтическом корпусе также почти закончены: осталось завершить покраску здания и укладку плитки в помещении. Оборудование поставляется по плану. К сдаче объекта 7 ноября все должно быть готово, отметил главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик.

"Корпуса будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием мирового уровня, работа которого рассчитана минимум на 10 лет, - рассказал Анатолий Кулик. - Техника закуплена за средства республиканского бюджета благодаря поддержке Министерства здравоохранения. В учреждении появятся новый компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, консоли для реанимационных отделений, УЗИ-аппараты, холтеры. Это существенно расширит возможности функциональной диагностики и позволит кардиологическим пациентам пройти полный комплекс обследования в одном учреждении - здесь и сейчас".

По словам главврача, ввод нового кардиологического центра в Могилеве значительно уменьшит лист ожидания для пациентов с необходимостью оперативного лечения ишемической болезни. "Кардиологические площади позволят поднять на новый уровень помощь пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, - подчеркнул он. - Так, очередь ожидания на открытые операции на сердце сократится с 18 месяцев до трех, а количество кардиохирургических оперативных вмешательств возрастет с 270 до 500 в год. Возможности приема консультативной поликлиники при клинической больнице с присоединением кардиологии возрастут с 500 до 800 пациентов в сутки".

Еще один плюс - гибридная операционная, которая даст возможность кардио- и эндоваскулярным хирургам вместе оперировать. Новые технологии позволят оперировать не только на сердце, но и на кровеносных сосудах: аорте, артериях нижних конечностей, артериях головы. "Новым направлением для областного центра станут операции по радиочастотной абляции - направление хирургического лечения нарушений ритма тахиформ, - уточнил Анатолий Кулик. - Такие возможности полностью изменят обстановку. Например, мерцательную аритмию на территории области пока не лечат - пациенты с такой патологией направляются только в РНПЦ "Кардиология". Теперь операцию можно будет сделать в регионе. Тем более наши специалисты пройдут в Минске необходимое обучение. В кардиохирургическом корпусе разместится и отделение трансплантации. В перспективе могилевские медики освоят пересадку не только почек, но и печени".-0-

Фото Олега Фойницкого

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