Пиневич прокомментировал планы по строительству новой больницы в Минске

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в районе Долгиновского тракта планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

До 2013 года велись проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек. Концепция заключалась в том, что это будет университетская клиника с подразделениями университета. Проект прорабатывался с французской компанией, но потом работы были приостановлены.

"Сейчас город нуждается в новых технологиях, коечном фонде, - сказал Дмитрий Пиневич. - По поручения главы государства к этой теме вернулись, тот же участок земли остается. Конечно, пересмотрим проект сверху донизу, потому что изменилось время, изменились технологии, появились новые клиники".

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения, будет пересмотрена структура учреждения. Но факт того, что глава государства дал это поручение, подтверждает, что система здравоохранения - один из двигателей не только социально-экономического развития страны, но и многих звеньев. "На нас замыкаются информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, персонифицированная медицина", - добавил он.

Как сообщалось, в Минске могут построить новую многопрофильную клиническую больницу, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Эта тема обсуждалась 2 июня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Анатолием Сиваком, который тогда занимал должность председателя Мингорисполкома.-0-