Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле. Сегодня во время посещения детской инфекционной больницы Минска министр здравоохранения Дмитрий Пиневич особо интересовался вопросами работы кислородной системы больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Работа красной зоны в ситуации эпидемического подъема, напрямую завязана на бесперебойную работу системы подачи кислорода. Эта система нуждается в постоянном контроле со стороны медицинских специалистов", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, в эту волну вирус не только помолодел, но и стал более ранним и жестким. "Если раньше ухудшение состояния можно было ожидать на 7-8 сутки болезни, то сейчас у пациентов утяжеление состояния медики регистрируют на 3-4 сутки. Для того, чтобы система не давала сбоев и для принятия необходимых управленческих решений по перепрофилированию и организации работы стационаров и поликлинического звена, мы постоянно мониторим ситуацию на местах. По сложившейся за эти полтора года традиции, в Минздраве во время волны нет выходных. Все руководители не только в будние, но и выходные дни выезжают в больницы или поликлиники. Это дает возможность быстрее оказать необходимую управленческую помощь по организации работы системы - речь идет о перепрофилировании, закупке необходимого оборудования или лекарственных средств", - рассказал министр.

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан посетила красную зону центральной районной больницы Дзержинска.

Валики разного размера - такие приспособления для соблюдения прон-позиции пациентам с COVID-19 разработали медики центральной районной больницы Дзержинска. По словам Елены Богдан, ранее пациентам в состоянии средней тяжести, когда человеку необходимо длительное время находиться лежать на животе, предлагали для соблюдения прон-позиции разные приспособления. А сейчас медперсонал придумал новые формы таких приспособлений и сшил для пациентов специальные валики. "В таком положении больным гораздо легче дышать, более того, заметно повышается уровень сатурации - насыщение крови кислородом", - отметила она.

О том, что соблюдение прон-позиции крайне важно для пациентов с COVID-19 согласен и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. "Посещая красные зоны я постоянно смотрю в каком положении находятся пациенты. К сожалению - лежать на животе пациентам сложно. Врачам и медсестрам приходится их все время уговаривать занять прон-позицию. Но при этом именно в таком положении вдох становится более легким и глубоким, а количество кислорода, который поступает в организм, увеличивается", - пояснил министр.

Беларусь уже второй год борется с пандемией и медицинские специалисты все время находятся в поисках любых средств для облегчения состояния здоровья пациентов. Вначале для укладывания пациентов на живот медики использовали подручные средства: подушки и одеяла, но не всегда достигали желаемый эффект. Когда же специалисты сшили и опробовали пару таких валиков - результат очень впечатлил. До использования валиков показатель сатурации у пациентов был 90-92%. Всего через четыре часа после того, как они заняли прон-позицию с помощью этих валиков, сатурация повысилась до 94-95%. То есть вентиляция легких улучшилась, сатурация стала гораздо выше.

"В Беларуси сейчас подъем заболеваемости, ситуация серьезная, вирус мутирует. Мы регистрируем коронавирус у молодежи, детей и беременных - в первую волну таких пациентов было мало. Чтобы бороться с этой болезнью, нужно вакцинироваться. Это единственное верное решение", – подчеркнул Дмитрий Пиневич.

Исследования показывают, что некоторые люди заболевают после вакцинации, но переносят коронавирус гораздо легче. "В реанимациях на ИВЛ лежат невакцинированные пациенты. Конечно, как и при любой вакцинации - есть люди, которые в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину. Но вакцинация направлена в первую очередь на то, чтобы сократить количество летальных случаев. Основная часть пациентов после вакцинации болеют намного легче. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но по крайней мере не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", - добавил министр.-0-