Пиневич: служба охраны материнства и детства стала визитной карточкой системы здравоохранения

6 января, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Служба охраны материнства и детства стала визитной карточкой системы здравоохранения всей республики. Об этом сказал журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич при посещении Калинковичской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рождение детей - один из показателей стабильности, укрепления семейных ценностей в стране. И это очень символично в Год исторической памяти. Все больше и больше детских голосов слышно в родильных домах", - сказал Дмитрий Пиневич.

По словам главы ведомства, служба охраны материнства и детства - визитная карточка системы здравоохранения. "Четырехуровневая система стала прообразом выстраивания всей системы здравоохранения - от республиканских до районных центров. Ведение беременности, родов, детской педиатрической службы является одним из лучших не только на постсоветском пространстве, но и в рейтинге Всемирной организации здравоохранения. Мы занимаем ведущие позиции по доброжелательному отношению к ребенку и безопасному материнству. Показатель по младенческой смертности (Беларусь входит в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности: 2,6 на 1 тыс. родившихся живыми в 2020 году. - Прим. БЕЛТА) входит в топ-10 стран мира. И эти традиции остаются незыблемыми", - рассказал министр здравоохранения.

Дмитрий Пиневич подчеркнул: за такими показателями стоит огромный труд медицинского персонала, гинекологической и педиатрической службы. "Безусловно, это и то внимание, которое оказывается государством для оснащения учреждений и в целом к системе здравоохранения. Несмотря на двухлетний период пандемии, развитие материально-технической базы активно продолжается. Внимание и ресурсы к оказанию плановой профильной медицинской помощи только увеличиваются", - сказал он.

В пример министр здравоохранения привел открытие кабинета компьютерного томографа в Калинковичской ЦРБ. "Сегодня при посещении отделений больницы видим, что кабинет КТ полностью загружен. И здесь оказывают помощь не только жителям Калинковичского, но и других районов. Это уже совершенно иной уровень качества оказания медицинской помощи. А современные республиканские программы определяют важные точки дальнейшего развития системы", - резюмировал Дмитрий Пиневич.-0-