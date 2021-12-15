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15 декабря 2021, 17:02

Пиневич: в Могилевской областной больнице доступны все технологии белорусской медицины

Дмитрий Пиневич. Фото из архива
Дмитрий Пиневич. Фото из архива

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской областной клинической больнице доступны все технологии белорусской медицины. Таким мнением с журналистами поделился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время торжественного мероприятия, посвященного 50-летию учреждения здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Областной клинический центр в Могилеве создавался 50 лет назад как раз под высокие технологии и самый высокий уровень оказания медицинской помощи. Сюда приезжают не просто по принципу территориальности - поступают самые тяжелые пациенты, которые нуждаются в консультациях, обследованиях и лечении, - отметил Дмитрий Пиневич. - Самый высокий уровень технологий, которые есть в Беларуси, доступен в этой областной больнице. Уже не десятками исчисляется количество пересаженных почек. Трансплантация сердца - это еще более высокий уровень. Это подразумевает, что каждое структурное подразделение больницы оказывает качественную медицинскую помощь".

По словам министра здравоохранения, областная клиническая больница играет важную роль в додипломной и постдипломной подготовке специалистов. "Для областной больницы, клинического центра важный компонент - обучение. И это этап постдипломной подготовки. Еще раз подчеркну: для бобруйских, для других профессионалов, которые работают в Могилевском регионе, это и центр переподготовки в том числе. Поэтому, полагаю, главная задача - самим стремиться вперед и помогать коллегам с приоритетами и векторами развития".

Дмитрий Пиневич отметил и достижения Могилевской областной клинической больницы за последние годы. "Согласно поручению главы государства, было завершено строительство кардиоцентра, обновлен целый ряд других структурных подразделений, - сказал министр. - Мы даем оценку не только и не столько стенам и оборудованию, а тому коллективу, который жаждет развития, профессионального роста и который в полной мере соответствует самым высоким требованиям".

Как отметил главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик, все силы и средства медиков направлены на то, чтобы продлить жизнь пациентов. "То, что сделано за этот месяц после введения новых корпусов нашей больницы, показало: с нашим оборудованием можем делать операции высочайшего уровня. Не так давно провели операцию по пересадке сердца, начали лечить пациентов с нарушением ритма. У нас идет концентрирование кардиологической помощи на месте, - отметил он. - Мы видим лист ожидания, потребность в средствах, чтобы оказывать помощь. Должно продолжиться сотрудничество нашего учреждения с РНПЦ "Кардиология" и республиканским центром трансплантации. Ведь любая остановка - шаг назад".

Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею областной клинической больницы, ее сотрудники были отмечены высокими наградами. Знаком "Отличник здравоохранения Республики Беларусь" награждены главная медицинская сестра Оксана Молашенко, заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Вадим Леванович, заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Зиновкин, врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики Олег Ананенко.

Завершится праздничное мероприятие во Дворце культуры области большой концертной программой.-0-

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