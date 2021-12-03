Пиневич во время рабочей поездки в Гомель посетил областной кардиоцентр

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил Гомельский областной кардиологический центр во время рабочей поездки в Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Он посетил отделения реанимации, оперблок, кабинет ангиографии, палаты в отделениях и пообщался с пациентами. После прошло рабочее совещание, на котором начальнику управления здравоохранения Гомельской области Николаю Куденьчуку и главврачу больницы Ольге Лях поручили проработать вопрос замены ангиографа. Также была обсуждена возможность закупки для кардиоцентра УЗИ-аппарата эксперт-класса и двух аппаратов искусственного кровообращения.

Сейчас в Гомеле проводятся строительно-монтажные работы в новом корпусе больницы скорой медицинской помощи. Дмитрий Пиневич ознакомился с ходом строительства объекта. Планируется, что к сентябрю следующего года здесь будут открыты новый четырехэтажный корпус, кислородный пункт с площадкой для газификаторов вместимостью 16 т. Медицинское оснащение здания планируется провести за счет средств местного бюджета и ресурсов Минздрава.

Также в ходе визита министр здравоохранения провел планерку в больнице №2 - еще одном строящемся объекте. Здесь завершаются строительно-монтажные работы под установку компьютерного томографа в корпусе, который планируется открыть к новому году.-0-