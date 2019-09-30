Пинск и украинский Тернополь планируют подписать договор о партнерстве на Форуме регионов

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинск и Тернополь во время II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире, планируют подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Пинского горисполкома.

Ожидается, что свои подписи под документом поставят председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец и мэр Тернополя Сергей Надал. Стороны намерены поддерживать дружеские контакты между жителями, налаживать диалог по вопросам развития двух городов, обмениваться опытом в различных сферах жизнедеятельности. Приоритет отдается взаимодействию в областях местного самоуправления, экономики и торговли, науки, образования и здравоохранения, культуры и искусства, спорта и туризма, экологии. В том числе партнеры заинтересованы в реализации совместных проектов. В перспективе Пинск и Тернополь намерены стать побратимами.

Основой подписания договора между белорусским и украинским городами стало сотрудничество Полесского государственного университета с Тернопольским национальным экономическим университетом. Контакты между вузами зародились в декабре 2018 года. За это время они наладили обмен студентами, участвовали в совместных научных конференциях.

Пинск наращивает взаимодействие с Украиной. Так, в январе-июле в южную страну-соседку предприятия города экспортировали продукцию на сумму более $4,2 млн, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Товары с пинской торговой маркой известны Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Партнерские отношения у Пинска налажены с 13 городами из шести стран. В том числе пинчане тесно сотрудничают с украинскими Ковелем, Каховкой, Голой Пристанью.-0-