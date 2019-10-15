15 октября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Пинск может получить статус молодежной столицы Беларуси 2020 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас рассматривается вопрос придания Пинску статуса молодежной столицы на следующий год. Не буду называть конкурентов, желающих много, - отметил Игорь Карпенко. - В последнее время особое внимание уделяем городам, в которых по поручению главы государства должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. Пинск в этом плане показателен, он имеет хорошую инфраструктуру. Мощный аргумент для придания статуса молодежной столицы - Полесский государственный университет".

По словам министра, молодежная столица следующего года будет объявлена в ближайшее время. В городе, который удостоится этого статуса, планируется провести большой семинар-совещание со специалистами по работе с молодежью. "Мы подготовили проект стратегии молодежной политики на ближайшие несколько лет. Прошло его обсуждение в республиканском студенческом совете, сейчас - в общественных объединениях. Хотели бы обсудить ее непосредственно со специалистами, которые на местах реализуют молодежную политику", - сказал Игорь Карпенко.

Статуса молодежной столицы удостаивались Барановичи, Полоцк, Могилев, в этом году он принадлежит Орше.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре "Світанак" сегодня проходит выездной республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО), посвященный итогам летней оздоровительной кампании 2019 года. В нем принимают участие министр образования Игорь Карпенко, директор РЦО Геннадий Болбатовский, представители органов госуправления, стационарных оздоровительных лагерей.-0-