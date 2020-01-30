Пинск принял у Орши эстафету молодежной столицы Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинск сегодня принял у Орши эстафету молодежной столицы Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в райцентре состоялась торжественная церемония открытия республиканского праздника "Пинск - молодежная столица Республики Беларусь - 2020" и республиканского форума #БеларусьМолодежьИнициатива. В праздничных мероприятиях принимает участие министр образования Игорь Карпенко.

"Молодежная столица - инициатива, рожденная в Год молодежи, на нее откликнулись многие города страны. Этот масштабный творческий, культурный и образовательный проект является нашей доброй традицией, направленной на развитие городов Беларуси. Первой молодежной столицей стал город Барановичи, затем Полоцк, Могилев и Орша. Сегодня эстафету принял Пинск - город с древней историей, культурный и промышленный центр современного белорусского Полесья", - сказал Игорь Карпенко.

В эти дни в Пинске собралась лучшая творческая молодежь со всей страны. "Задача развития малой родины, поставленная руководством страны, и реализация инициатив молодежи в этой сфере сегодня как никогда актуальны. Мы надеемся, что ваши идеи по улучшению качества жизни в разных городах Беларуси в ближайшем будущем дадут реальный результат", - отметил министр, обращаясь к участникам праздника.

В молодежной столице в течение всего года будут проводиться различные республиканские мероприятия, город станет платформой для молодежных проектов. Игорь Карпенко высказал уверенность, что Пинск с честью справится с этой задачей, а почетное звание вдохновит горожан представить себя с лучшей стороны, предложить и реализовать различные инициативы.

"В Пинске замечательная молодежь - образованная, талантливая, целеустремленная. Уверен, на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние люди, способные изменить и улучшить свой город. Сегодня как никогда востребованы ваши компетентность, мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения - все то, чем обладает современная молодежь. Именно вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое время, когда личность имеет неограниченные возможности реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Уверен, вы продолжите лучшие традиции старших поколений, сделаете все необходимое для процветания нашей страны", - подчеркнул министр.

Республиканский праздник проходит по 31 января. В его программе - профориентационные мастер-классы, выставки-презентации, концерты. Под их проведение отданы лучшие площадки города - Полесский государственный университет, городской Дом культуры, детская школа искусств, драмтеатр, областной центр инновационного и технического творчества, центральная городская библиотека.-0-

Фото Вадима Якубёнка