Пинск с 4 по 6 октября отпразднует свое 922-летие

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинск свое 922-летие будет отмечать на протяжении трех дней - с 4 по 6 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

Основным днем празднования станет 5 октября. Гулянья развернутся на нескольких площадках. Одним из ярких событий обещает стать праздничное шествие по площади Ленина. Там на главной сцене состоится чествование трудовых коллективов и представителей общественных объединений, молодоженов и отцов, чьи дети появятся на свет в День города. С 922-летием Пинска его жителей поздравят представители городов-побратимов - польского Ченстохова и украинского Ковеля. Партнеры воспользуются возможностью обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Гостям покажут новые объекты социальной инфраструктуры.

Площадь Ленина до самого вечера будет отдана во власть артистов. В частности, перед горожанами выступят заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, творческие коллективы Пинска и района, концертный оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Агиевича. Здесь же можно будет понаблюдать за театрализованным представлением "Пинск - полесская легенда". В 22.00 небо сотнями огней раскрасит фейерверк. Организаторы обещают, что он продлится около 10 минут.

Еще одной точкой притяжения в эти дни станет пешеходная улица Ленина, где развернется выставка-ярмарка мастеров народного творчества, состоится фестиваль уличного творчества "Перекресток", будут работать фотозоны. Интересную программу предложат городской парк культуры и отдыха, концертный зал, городской Дом культуры, музей Белорусского Полесья.

Пинск впервые упоминается в 1097 году в Ипатьевской летописи. Город носит статус культурной столицы Беларуси 2019 года.-0-