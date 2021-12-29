"Пинскдрев" построил станцию обезжелезивания для земляков

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В поселке Городище Пинского района ввели в эксплуатацию станцию обезжелезивания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.

Объект построен за счет средств ЗАО "Пинскдрев". Реализуя проект, предприятие вложило в инфраструктуру поселка около Br400 тыс. Производительность станции - 15 куб.м воды в час. За это время питьевая вода отфильтровывается до требуемой степени чистоты. Установлены две резервные емкости объемом 20 куб.м каждая. Подача воды осуществляется специальным комплексом насосов, для бесперебойного водоснабжения есть основной и резервный.

Как отметили в райисполкоме, вопрос улучшения качества питьевой воды в районе - один из самых актуальных. Геологические условия Полесья таковы, что местная вода отличается повышенным содержанием железа. До 90% артезианских скважин имеют превышение его предельно допустимого уровня. Избыточное железо придает воде буроватую окраску, неприятный вкус, запах, осложняет работу водозаборов и скважин.

В Пинском районе сейчас работают 20 станций обезжелезивания. Как правило, строительство таких объектов - забота местных властей и организаций ЖКХ. Но бывают случаи нестандартные. Так, в Городище местный водозабор принадлежит промышленному предприятию. Местная мебельная фабрика потребляет добываемую воду наравне с жителями поселка. Но если для промышленных нужд вода подходила, то люди периодически жаловались на ее качество.

После обращений жителей поселка и сельсовета "Пинскдрев" приступил к проектированию станции обезжелезивания. Строить начали в июне, завершили в ноябре. С того времени велись пусконаладочные и другие технические работы. После окончательного ввода в эксплуатацию объект передадут на обслуживание в Пинское районное ЖКХ.-0-