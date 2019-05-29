Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинские эксперты установили дословное содержание надписи на дубе, в которой указаны данные о погибшем в годы Великой Отечественной войны солдате, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
В Пинский межрайонный отдел ГКСЭ обратился председатель Мохровского сельсовета (Ивановский район). Мужчина попросил у специалистов помощи в установлении содержания надписи на дубе, в которой содержатся данные о солдате, похороненном рядом с деревом в годы Великой Отечественной войны. "На территории района в военное время располагался штаб Пинской партизанской бригады. Местные жители пытались самостоятельно прочитать надпись, однако полученная ими информация не позволяла идентифицировать личность солдата в банке данных "Мемориал", - пояснила Татьяна Коток.
Пинские эксперты провели кропотливую работу. С использованием криминалистического светового оборудования им удалось установить дословное содержание надписи на дубе - "Осипов Павел Кузьмич, род.1912 - погиб 23 сентября 1943". Благодаря этому удалось найти сведения о солдате. Воинское звание уроженца Ульяновской области - рядовой. На службу в армии его призвали в мае 1941 года.
Мохровский сельсовет готовит документы в Министерство обороны Беларуси, чтобы увековечить память защитника Отечества.-0-
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