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26 октября 2020, 08:12

Пинские медики благодаря спонсорам приобрели автомобиль скорой помощи и два аппарата ИВЛ

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26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская центральная поликлиника за счет спонсорской поддержки приобрела автомобиль скорой медицинской помощи и два аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения Игорь Киктенко.

"Многие предприятия Пинска помогают нам в борьбе с COVID-19. Например, выделенные средства направили на приобретение газораспределительных блоков, которые позволяют подключать к кислороду большее число пациентов. Значительные суммы выделили мясокомбинат и комбинат хлебопродуктов. За эти деньги мы смогли купить два аппарата ИВЛ. Благодаря спонсорской помощи пинского УКС парк пополнился автомобилем скорой помощи", - рассказал Игорь Киктенко.

Новый автомобиль скорой помощи - на базе шасси Peugeot Boxer. Машина поступит в распоряжение реанимационной бригады. Салон оснащен кондиционером и автономным отопителем, преобразователем и выпрямителем напряжения с функцией подзарядки аккумуляторных батарей. Также там есть кислородная разводка для подключения всех типов дыхательных аппаратов. Эти опции позволяют использовать машину как реанимобиль.

За счет помощи польских партнеров пинчане доукомплектовали реанимационное отделение городской больницы. Приобрели оборудование для оказания интенсивной терапии - шесть гемодинамических мониторов, десять инфузоматов, кардиограф и дефибриллятор.

"Проблем с закупкой средств индивидуальной защиты нет. Создан двухмесячный запас, по некоторым позициям - трех- и четырехмесячный. Персонал прошел обучение по использованию СИЗ", - добавил Игорь Киктенко.-0-

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