Пинский горисполком продает свою долю акций ОАО "Пинема"

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский горисполком выставил на продажу принадлежащие городу акции ОАО "Пинема" ("Пинские нетканые материалы"), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.

Всего в уставном фонде предприятия 166,8 тыс. акций номинальной стоимостью Br6 каждая. Доля государства составляет 73,1%, или 121,4 тыс. акций, в том числе 120,8 тыс. простых и 526 привилегированных. Горисполком продает 72,7% своих акций. Начальная цена предмета торга составляет Br954,3 тыс. Конкурс назначен на 15 марта, он пройдет в актовом зале горисполкома.

По условиям конкурса, новый владелец государственного пакета акций должен инвестировать в модернизацию производства ОАО и (или) пополнение его оборотных средств не менее Br5 млн. В течение месяца после вступления в права собственника в уставный фонд общества нужно будет внести в виде одного или нескольких вкладов не менее Br4 млн и не менее Br1 млн - в виде денежного и (или) неденежного вклада.

До 2025 года покупатель должен будет сохранить ежегодную среднюю списочную численность работников не менее 82 человек (в случае экономически обоснованной необходимости сокращения рабочих мест, в том числе в результате модернизации производства, по согласованию с горисполкомом принять меры по трудоустройству работников), льготы и гарантии работникам, предусмотренные действующим коллективным договором.

Темпы роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на предприятии должны быть не менее ежегодно устанавливаемого Брестским облисполкомом задания по Пинску. Изменение при необходимости основного вида деятельности предприятия - производство нетканых текстильных материалов и изделий - допускается только по согласованию с горисполкомом.

Документы на участие в конкурсе принимаются в управлении экономики Пинского горисполкома (ул.Днепровской Флотилии, 21, каб.14) с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 4 марта включительно.-0-