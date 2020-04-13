Пинский райисполком до конца года снизил арендную плату для юрлиц и предпринимателей

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич подписал решение "О снижении коэффициента", которое предусматривает уменьшение арендной платы для юридических лиц и предпринимателей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С учетом снижения деловой и социальной активности местные власти разработали план поддержки представителей бизнеса. По решению райисполкома субъекты хозяйствования, арендующие недвижимость, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года будут платить за нее с применением коэффициента не более 1,0. Речь идет о расчете за пользование имуществом, которое находится в коммунальной собственности Пинского района, закреплено за государственными органами и другими организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Такие меры поддержки коснутся около 50 субъектов хозяйствования, в их числе предприятия государственной и частной форм собственности, индивидуальные предприниматели. "Это решение входит в полномочия исполкомов и не требует согласований, поэтому оно было оперативно принято. Говоря о других мерах поддержки (это уже вопросы местных налогов), они сейчас находятся в стадии проработки. Также на уровне правительства формируются мероприятия, направленные на предотвращение негативных последствий пандемии коронавируса. Будем реализовывать и принятые на республиканском уровне решения", - подчеркнул Игорь Брилевич.

Председатель Пинского райисполкома обратил внимание, что в бюджет района треть доходов поступает от представителей частного бизнеса и индивидуальных предпринимателей.-0-