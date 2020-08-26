Пинское "Полесье" изготовило 60 тыс. школьных комплектов к новому учебному году

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" изготовило к новому учебному году 60 тыс. школьных комплектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по маркетингу, планированию и сбыту трикотажных изделий Татьяна Антошук.

Половина всего объема одежды школьного ассортимента - это гарантированные заказы учреждений образования. Всего в портфеле заказов пинских трикотажников 178 школ и гимназий, в том числе пять новых - две школы в Минске, а также в Полоцке, Минской и Гомельской областях.

"Мы не первый год работаем под гарантированный заказ. Девиз нашего проекта "Каждой школе - свой деловой стиль одежды". Он позволяет не только добиться единства стиля учеников, но и демонстрирует статусность учебного заведения. В основном мы предлагаем для школьников жакеты и жилеты. Всего в линейке около 80 моделей, в том числе под заказ - 30 моделей, которые из года в год пользуются устойчивым спросом", - отметила начальник управления ППТО.

Среди новых предложений пинских трикотажников - бесшовные жилеты для мальчиков и девочек, а также жилеты на застежке и современные жакеты "бомбер" для девочек. Популярностью у заказчиков пользуется форма темно-синих и бордовых расцветок. Учитываются предпочтения профильных классов: классы экологического профиля заказывают темно-зеленые комплекты, правового - серые расцветки с плащевыми накладками.-0-