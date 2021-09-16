Пинскую детскую школу искусств открыли после капитального ремонта

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинскую детскую школу искусств открыли сегодня после капитального ремонта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пинская детская школа искусств - ровесница воссоединения Западной и Восточной Беларуси, ее основали в 1939 году. Она находится в старинном здании, которое является историко-культурной ценностью начала ХХ века. Во время капитального ремонта там проделана большая работа. Основной акцент сделан на замену сантехники и инженерных сетей, в том числе проведена горячая вода, появились дополнительные санузлы. Создана безбарьерная среда. Строители справились со своей работой за полгода, и теперь дети могут учиться изящным наукам в обновленной школе.

Церемонию открытия приурочили ко Дню народного единства и празднику города, который Пинск отметит через две недели. "Символично, что накануне Дня народного единства школа получила уютные и красивые помещения после капремонта, значительно укрепилась материально-техническая база. Это станет большим подспорьем для творческого развития детей и качественной работы педагогов", - подчеркнул председатель Пинского городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский. Гости пришли не с пустыми руками. Школа от горисполкома и городского УКС получила сертификаты на приобретение оборудования. Белорусский союз женщин подарил лучшим учащимся и педагогам ценные подарки.

Кстати, Пинская детская школа искусств - одна из крупных однопрофильных школ Беларуси. Здесь учится 731 человек. Они занимаются по 25 музыкальным специальностям. Дети осваивают хоровое и народное пение, эстрадный вокал, игру на фортепиано, баяне и аккордеоне, струнных, духовых и ударных инструментах. Педагоги учат юных пинчан играть и на исторических лютне и органе.

Сегодня в школе открыли исторический уголок. "Здание очень ценное для Пинска не только своей архитектурой. Оно находится в историческом центре города и всегда привлекало внимание. В начале прошлого века его строили для нужд банка. Со временем его предназначение менялось. Например, здесь был штаб партизанского отряда под командованием Василия Коржа. Для сохранения исторической памяти внутри школы мы прикрепили табличку с QR-кодом", - рассказала о задумке директор детской школы искусств Анна Цупа.

В Пинске работают четыре школы искусств. Две из них музыкального профиля, еще две специализируются на хореографическом и изобразительном искусстве.-0-