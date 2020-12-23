Пионеры посетили с подарками Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппарат Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации во время акции "Наши дети" посетил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

"Для пионерской организации стало уже хорошей традицией встречаться с ребятами в преддверии зимних праздников. Этот год не стал исключением", - рассказала Александра Гончарова.

Гости вместе с воспитанниками школы-интерната окунулись в атмосферу волшебного праздника, приняли участие в новогоднем приключении "Морозко". "В этом году, поддержав инициативу лидеров детской палаты, воспитанникам школы были переданы открытки к Новому году с изображением рысенка Огонька от пионеров Беларуси. А Дедушка Мороз подготовил сладкие подарки и оргтехнику для ребят", - отметила председатель.

Также в средней школе №3 прошла "Встреча на все 100" с активистами Ганцевичского района. Пионеры задавали волнующие вопросы, делились традициями празднования Нового года, а в конце встречи записали ТикТок-видео с Александрой Гончаровой.-0-

Фото БРПО