Пионеры устроят праздник в Ганцевичской школе-интернате

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пионеры 21 декабря устроят праздник для детей Ганцевичской вспомогательной школы-интерната, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Александра Гончарова.
"Воспитанники школы-интерната окунутся в атмосферу волшебного праздника, примут участие в новогоднем приключении "В поисках утраченного посоха". Они также познакомят гостей с миром своих увлечений на выставке работ детского творчества, расскажут, чем живет их пионерская дружина. А поделиться впечатлениями с героями новогоднего приключения ребята смогут во время вкусной кульминации праздника - сладкого стола", - рассказала Александра Гончарова.
В Ганцевичской вспомогательной школе-интернате обучаются 72 учащихся с различной степенью нарушения интеллектуального развития. Здесь им оказывается педагогическая, психологическая, социальная помощь, а также имеются все условия для успешного обучения и социальной адаптации учащихся с интеллектуальной недостаточностью.
Мероприятие пройдет в рамках республиканской благотворительной акции БРПО и БРСМ "Чудеса на Рождество" и пополнит копилку добрых дел республиканской благотворительной акции "Наши дети".-0-
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