Письмо из прошлого вскрыли сегодня в Могилевском краеведческом музее

1 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Послание потомкам от ветерана Великой Отечественной войны Евсея Близнякова в преддверии столетия со дня его рождения вскрыли сегодня в Могилевском областном краеведческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 1997 году Евсей Близняков принес в наш музей запечатанную посылку. Ветеран попросил открыть ее в преддверии его столетия - 1 августа 2020 года, - рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом и хранитель коллекции военной истории областного музея Александра Буракова. - Мы устроили небольшой вечер памяти ветерана: пригласили родственников и неравнодушных горожан, подготовили рассказ и фотографии из жизни Евсея Близнякова. В январе 1945 года разведчики группы "Голос", в состав которой входил Евсей Близняков, обнаружили и обезвредили склад взрывчатки. Она предназначалась для уничтожения памятников и культурных мест в Кракове. Операция советских войск нашла свое отражение в романе и киноленте "Майор Вихрь".

В торжественной обстановке сотрудники музея распаковали посылку из прошлого. В ней были книги о деятельности группы "Голос". Кроме этого там была автобиография Евсея Близнякова и его послание потомкам. "Любите нашу Родину так, как любили ее мы, и сильнее нас, и во имя этой любви идите на высокий подвиг, защищая свою национальную культуру и обычаи. Храните нашу Родину так, как хранили ее мы. Будьте лучше нас. И желаю вам настоящего счастья, стремления ко всему прекрасному, что веками создано человечеством", - завещал ветеран. Письмо датировано 7 ноября 1996 года.

"Сегодня нас пригласили на очень важное и трогательное событие для нашей семьи. Евсей Близняков - мой дядя, я застала его уже на склоне лет, - поделилась племянница ветерана Тамара Парницкая. - Я горжусь тем, что являюсь близкой родственницей настоящего героя нашей Могилевщины. Он очень любил людей и гордился своей Родиной. А когда пришла война, стал на защиту своей страны. И даже когда его не стало, он не забыл про потомков, оставив нам свое напутствие".

Как рассказали сотрудники музея, всего таких посылок было 12. Евсей Близняков распространил их на территории бывшего СССР. Четыре из них - в Беларуси: в Могилеве, Белыничах, Вишове и Мозыре. Куда были направлены остальные пакеты, сотрудники музея еще не установили.

"Судьба оставшихся восьми пакетов пока неизвестна. Но мы надеемся, что сможем отыскать их. И здесь мы рассчитываем на помощь небезразличных людей", - отметила Александра Буракова.-0-