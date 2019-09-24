Питание минских школьников разнообразят 10 новинками

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для питания минских школьников разработано 10 новых наименований блюд и кондитерских изделий, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова.

"К новому учебному году разработано 10 наименований блюд и мучных кондитерских изделий. Многие из них дети уже опробовали в осеннем меню, и они им очень понравились", - рассказала Марина Дьякова.

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