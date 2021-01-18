Пять электрокотлов введено в филиалах "Минскэнерго" в конце 2020 года

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 2020 года в ходе режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы в филиале "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго" были введены в эксплуатацию четыре электрокотла мощностью 40 МВт каждый. Также в филиале "Молодечненские электрические сети" установлен водогрейный котел, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".

Новое оборудование для Минской ТЭЦ-4 отличается маневренностью, позволяет регулировать нагрузку в широком диапазоне и способствует снижению себестоимости тепловой энергии.

"Установленные электрокотлы обладают высоким коэффициентом полезного действия из-за особенностей конструкции и передовых технологий в производстве. Они оборудованы современными системами автоматического управления для удобства работы операторов", - добавили на предприятии.

Перед установкой электрокотельного комплекса понадобилось расширить здание главного корпуса и проложить дополнительные трубопроводы.

Электрокотельный комплекс суммарной мощностью 160 МВт в настоящее время работает в соответствии с режимами нагрузки.

В "Молодечненских электрических сетях" введена в эксплуатацию электрокотельная установка мощностью 40 МВт со вспомогательным оборудованием. Всего на сегодняшний день в филиале завершены I и II пусковые комплексы по объекту "Молодечненские ЭС. Установка водогрейных электрокотлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС". Это позволило увеличить надежность электроснабжения мини-ТЭЦ в Молодечно.

Сейчас ведется строительство третьего пускового комплекса, в котором предусмотрен монтаж бака аккумулятора рабочим объемом 5 тыс. куб.м со вспомогательным оборудованием. Система предназначена для запаса тепловой энергии в виде горячей воды в периоды избытка тепловой мощности теплоисточника и выдачи тепловой энергии в периоды ее пикового потребления.-0-