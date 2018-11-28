Пять ярмарок вакансий проведут 3-7 декабря в Могилеве

28 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 3-7 декабря пройдет "Неделя занятости", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

С целью оказания содействия в трудоустройстве в управлении в указанные дни с 11 до 12 часов будут проведены "Ярмарки вакансий" по различным сферам деятельности. Так, 3 декабря вакансии представит промышленность и транспорт; 4 декабря - строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 5 декабря - торговля и общественное питание; 6 декабря - образование и здравоохранение и 7 декабря - организации малого бизнеса.

На ярмарках будет работать консультационный пункт по вопросам реализации декрета № 3 "О содействии занятости населения".

В управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов Могилевской области на 1 ноября текущего года заявлено 8737 вакансий, или в 1,5 раза больше, чем на 1 января 2018-го. Спрос на работников в основном формируют организации обрабатывающей промышленности (25,7% от общего числа заявленных вакансий), сельского, лесного и рыбного хозяйства (15,9%), строительства (13,2%).

Наиболее востребованными профессиями у нанимателей области в настоящее время являются: швея, водитель автомобиля, продавец, повар, каменщик, маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник.-0-