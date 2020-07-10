Пять машин скорой помощи пополнили автопарк больниц Витебской области

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять новых машин скорой медицинской помощи переданы региональным учреждениям здравоохранения Витебской области. Церемония состоялась сегодня в Новополоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, учредитель группы компаний ООО "Интерсервис" (Новополоцк) Николай Воробей, выступившей спонсором приобретения автотранспорта, представители медучреждений области. Ключи от автомобилей вручены главврачам Полоцкой, Россонской и Новополоцкой больниц. Два автомобиля уедут в Витебскую областную клиническую больницу.

Значимость поддержки бизнес-сообщества в борьбе с короновирусной инфекцией и данной акции отметил Михаил Вишневецкий. "Машины скорой медицинской помощи находятся на первом рубеже оказания помощи пациентам в любой сложной или экстренной ситуации. От скорости их прибытия на место вызова, оснащения зависит многое", - подчеркнул руководитель ведомства. Он выразил слова благодарности новополоцкому предприятию за ответственную социальную позицию. Ранее организация передала один автомобиль скорой помощи для Верхнедвинской больницы, а общая сумма оказанной спонсорской помощи, направленной в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования, составила свыше Br890 тыс.

"Сегодняшнее событие стало подтверждением того, насколько важно быть небезразличным к судьбе своей малой родины. Среди нас есть множество неравнодушных людей, готовых подставить плечо помощи в непростую для всех минуту. Я искренне горжусь, что предприятия Новополоцка, общественные организации и просто жители города в сложной ситуации помогли нашим медикам", - подчеркнул мэр Новополоцка.-0-

Фото Новополоцкого горисполкома