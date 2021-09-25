Пять населенных пунктов Лельчицкого района оставались без электроэнергии из-за аварии

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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе без электричества были пять населенных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
"24 сентября в 22.30 спасателям поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Лельчицком районе. В результате отключения без электроснабжения остались 5 населенных пунктов, 168 жилых домов, 385 человек, 1 МТФ", - рассказали в МЧС.
На ликвидацию аварии были направлены 2 аварийные бригады РЭС. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Причина отключения - повреждение высоковольтного кабеля.-0-