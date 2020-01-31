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31 января 2020, 15:32

Пять новых компьютерных томографов поступят в медучреждения Гродненской области в 2020 году

Рентген-лаборант Михаил Макаревич
Рентген-лаборант Михаил Макаревич

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения Гродненской области в 2020 году получат пять новых компьютерных томографов. Первый из них сегодня начал работу в университетской клинике в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

На приобретение аппарата японского производства, а также подготовку помещений было затрачено свыше Br1 млн. Для университетской клиники - это второй аппарат для проведения томографии. В целом в регионе работают 8 компьютерных томографов.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, заведующая кабинетом рентген-компьютерной диагностики Екатерина Волкова, главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, заведующая кабинетом рентген-компьютерной диагностики Екатерина Волкова, главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич

"В течение 2020 года их количество планируем довести до 12. С начала февраля новый компьютерный томограф начнет проводить обследование пациентов в Островецкой ЦРБ. По планам новые томографы появятся в 4-й клинической больнице в Гродно, а также в центральных районных больницах Новогрудка и Лиды", - отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена Кроткова. Кроме того, сейчас в регионе функционируют 4 аппарата МРТ. Еще один начнет работу в Островце, а в течение года аппараты МРТ будут установлены в больнице скорой медицинской помощи и 4-й клинической больнице в Гродно. Продолжится оснащение медучреждений ангиографами. Сейчас в регионе функционируют три таких многофункциональных аппарата. Еще один вскоре заработает в Островце.

Рентген-лаборант Михаил Макаревич
Рентген-лаборант Михаил Макаревич

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк отметил, что в регионе активно ведется работа по оснащению медучреждений новой техникой, открытию современных объектов, повышению качества и доступности медицинской помощи. "Эта работа ведется планомерно. Видны и результаты. Уже на следующей неделе намечено открытие Островецкой центральной районной больницы, которая станет крупным межрегиональным лечебно-диагностическим центром", - отметил он.

Врачи-рентгенологи Сергей Аплевич и Кирилл Астапенко
Врачи-рентгенологи Сергей Аплевич и Кирилл Астапенко

Новый компьютерный томограф в университетской клинике Гродно позволит увеличить количество исследований, их качество и доступность. Главная особенность аппарата - его быстродействие. На нем можно одновременно получать 80 срезов толщиной 0,5 мм за один оборот в 0,5 сек.

"Это позволяет выполнять объемные исследования за более короткий промежуток времени без потери качества изображений, что особенно важно для принятия решений в трудных диагностических случаях", - рассказала заведующая кабинетом рентген-компьютерной диагностики Екатерина Волкова.

Рентген-лаборант Михаил Макаревич и заведующая кабинетом рентген-компьютерной диагностики Екатерина Волкова
Рентген-лаборант Михаил Макаревич и заведующая кабинетом рентген-компьютерной диагностики Екатерина Волкова

На новом томографе можно до мельчайших подробностей рассмотреть костно-суставной аппарат, кости черепа, головной мозг, внутренние органы. А также выполнять исследования с контрастным усилением магистральных, мозговых и периферических сосудов, внутренних органов. В первую очередь на него направят пациентов онкологического профиля, что позволит проводить более раннюю диагностику и начало лечения. Аппарат будет работать в три смены.-0-

Новый кабинет рентгеновской компьютерной томографии
Новый кабинет рентгеновской компьютерной томографии

Фото Леонида Щеглова

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Теги
Гродненская область здравоохранение медицина медицинские услуги
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