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09 марта 2021, 19:26

Пять новых лабораторий откроют в ГрГУ им. Янки Купалы за счет займа МБРР

ГрГУ им. Янки Купалы. Фото из архива
ГрГУ им. Янки Купалы. Фото из архива

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития откроют пять новых учебных и научных лабораторий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

ГрГУ им. Янки Купалы - один из 18 университетов страны, которые принимают участие в проекте Министерства образования "Модернизация высшего образования Республики Беларусь". Проект реализуется с 2021 по 2025 год за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. В частности, на развитие материально-технической базы Купаловского университета выделено 2,35 млн евро.

"Основные средства займа будут направлены на создание учебно-научных лабораторий. Это научно-исследовательская лаборатория инновационных строительных материалов и энергоэффективных технологий в строительстве, учебно-исследовательский центр "Умный дом", учебно-производственная лаборатория "Интеллектуальные системы и робототехника", лабораторный практикум "Интеллектуальная защита", а также межкафедральная учебно-производственная лаборатория "Молекулярная генетика и биотехнология", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Открытие лабораторий направлено прежде всего на обеспечение условий для качественного практико-ориентированного обучения как по новым, так и по традиционным для Купаловского университета специальностям. Среди них, в частности, специальности "интеллектуальные системы", "промышленные роботы и робототехнические комплексы", "прикладная физика", "биохимия", "биология", "экология", "промышленное и гражданское строительство", "информационно-измерительная техника".

Комплексное использование лабораторий, оснащенных современным оборудованием, позволит повысить качество подготовки специалистов. Кроме того, это обеспечит более высокий уровень учебно-исследовательской работы в рамках курсового и дипломного проектирования, научной и инновационной деятельности студентов и работников университета.-0-

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