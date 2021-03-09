Пять новых лабораторий откроют в ГрГУ им. Янки Купалы за счет займа МБРР

ГрГУ им. Янки Купалы. Фото из архива

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития откроют пять новых учебных и научных лабораторий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета. ГрГУ им. Янки Купалы - один из 18 университетов страны, которые принимают участие в проекте Министерства образования "Модернизация высшего образования Республики Беларусь". Проект реализуется с 2021 по 2025 год за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. В частности, на развитие материально-технической базы Купаловского университета выделено 2,35 млн евро. "Основные средства займа будут направлены на создание учебно-научных лабораторий. Это научно-исследовательская лаборатория инновационных строительных материалов и энергоэффективных технологий в строительстве, учебно-исследовательский центр "Умный дом", учебно-производственная лаборатория "Интеллектуальные системы и робототехника", лабораторный практикум "Интеллектуальная защита", а также межкафедральная учебно-производственная лаборатория "Молекулярная генетика и биотехнология", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы. Открытие лабораторий направлено прежде всего на обеспечение условий для качественного практико-ориентированного обучения как по новым, так и по традиционным для Купаловского университета специальностям. Среди них, в частности, специальности "интеллектуальные системы", "промышленные роботы и робототехнические комплексы", "прикладная физика", "биохимия", "биология", "экология", "промышленное и гражданское строительство", "информационно-измерительная техника". Комплексное использование лабораторий, оснащенных современным оборудованием, позволит повысить качество подготовки специалистов. Кроме того, это обеспечит более высокий уровень учебно-исследовательской работы в рамках курсового и дипломного проектирования, научной и инновационной деятельности студентов и работников университета.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!