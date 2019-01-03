Пять объектов соцслужбы откроются в Минске в 2019 году

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году открытие объектов социальной службы приурочат к 100-летию органов по труду и социальной защите Беларуси, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Уже в феврале этого года откроется после реконструкции новое помещение отделений дневного пребывания для пожилых людей, инвалидов и сопровождаемого проживания в территориальном центре социального обслуживания населения Центрального района Минска. На четвертый квартал 2019 года запланирован ввод второго отделения дневного пребывания инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями в ТЦСОНе Московского района, кризисной комнаты - в ТЦСОНе Фрунзенского района, выставочной галереи и трудовых мастерских в Психоневрологическом доме-интернате №4.

В декабре по ул.Берестянская, 20 после реконструкции распахнет свои двери новое здание органов государственной службы занятости населения столицы.

В этом году 5 января органы по труду и социальной защите Беларуси отмечают не только профессиональный праздник - День работников социальной защиты, но и 100-летие с момента своего образования. К такой знаменательной дате комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома начал готовится заранее. В 2018 году было открыто два отделения дневного пребывания для инвалидов и столько же - для граждан пожилого возраста. В октябре в Лошицком парке заложена Аллея добра и милосердия, в декабре организован промотур для ветеранов системы. И тогда же в стационарных учреждениях социального обслуживания и территориальных центрах районов Минска стартовали и еще весь январь проходят дни открытых дверей.

Непосредственно праздничная программа началась сегодня в Белорусской государственной филармонии, где открылась выставка "Система социальной защиты в лицах", а вечером проходит торжественное мероприятие. Кроме того, 9 января в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей торжественно откроется музейная экспозиция "100 лет добра и созидания".-0-