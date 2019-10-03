Пять объектов торговли и общепита Оршанского райпо проданы на аукционе почти за Br190 тыс.

3 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пять объектов торговли и общественного питания Оршанского районного потребительского общества проданы сегодня на аукционе в Орше суммарно почти за Br190 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Николай Миронов.

Оршанское райпо в марте 2019 года признано экономически несостоятельным, и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий погашает долги банкрота перед кредиторами.

Интерес к объектам потребительской кооперации проявили представители частного бизнеса. Самым дорогим из лотов было расположенное в райцентре здание магазина площадью 71,5 кв.м, которое приобретено более чем за Br97 тыс. Новые собственники появились у бывших магазинов райпо в деревне Савищино (продано за Br5,3 тыс.) и агрогородке Крапивно (Br19 тыс.), а также здания бывшего бара в агрогородке Зубово (Br27,4 тыс.). Кроме того, удалось найти покупателя на капитальное строение бывшего приемозаготовительного пункта в Орше: его продали за Br37,5 тыс., что почти в два раза больше начальной цены. Общая площадь реализованных объектов недвижимости составляет почти 800 кв.м.

По словам Николая Миронова, вырученные на аукционе средства будут направлены на погашение долгов, в том числе перед бюджетом, которые отнесены к третьей очереди кредиторов.

По решению экономического суда Витебской области Оршанское райпо должно быть ликвидировано к марту 2020 года. За этот период антикризисному управляющему предстоит погасить долги перед около 170 кредиторами на общую сумму более Br4 млн. Для распродажи подготовлены еще около 100 объектов недвижимости, большинство из которых являются бывшими объектами торговли. Балансовая стоимость имущества должника оценивается примерно в Br3,5 млн.-0-