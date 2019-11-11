Пять предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий в Минске 12-14 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12-14 ноября с 10.00 до 12.00, возможности трудоустройства представят пять организаций, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 12 ноября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). О вакантных местах расскажут представители ООО "Флайзис" и ООО "Персонал Эксперт".

Вторая встреча с соискателями состоится в среду, 13 ноября, в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69). Вакансии предложат ОАО "НПО Центр", ООО "Персонал Эксперт".

На 14 ноября запланирована специализированная мини-ярмарка вакансий для трудоустройства тех, кто освободился из мест лишения свободы, в том числе по амнистии. Мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) с участием ООО "Персонал Эксперт", ООО "ПрофРезервГрупп", ЖЭУ №3 Заводского района Минска.

Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-