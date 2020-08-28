28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять районов Гомельской области завершили сев озимого рапса, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Всего в области под озимый рапс отведено 46,3 тыс. га. "Более 60% площадей уже засеяны. Завершили эту работу в Ельском, Лоевском, Наровлянском, Светлогорском, Хойникском районах", - отметила Елена Филипович. При этом сельхозпредприятия Наровлянского и Ельского районов задание перевыполнили.

Сев сурепицы в области провели уже более чем на трети запланированных площадей. Ближе всего к финишу аграрии Рогачевского района. Им осталось лишь 7% от намеченного.

"Стоит задача - завершить сев крестоцветных в сжатые сроки", - подчеркнула заместитель начальника управления. Она добавила, что самые большие площади под эти культуры определены в Рогачевском, Речицком, Буда-Кошелевском, Жлобинском районах.

"Под урожай будущего года площади возделывания рапса несколько сокращены в пользу увеличения озимой сурепицы, так как эта культура менее требовательна к погодным условиям, обладает высокой экономической эффективностью. Однако в целом по области площади крестоцветных увеличены на 5 тыс. га", - сказала Елена Филипович.

Сельхозпредприятия области полностью обеспечены семенами, произведенными в области, достаточно и сеялок, необходимых сельхозмашин.-0-