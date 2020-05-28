Пять районов Гродненской области сформируют партнерскую группу по устойчивому развитию

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять районов Гродненской области - Волковысский, Зельвенский, Свислочский, Слонимский и Щучинский - сформируют партнерскую группу по устойчивому развитию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

Основная цель такого объединения - консолидация ресурсного, экономического и кадрового потенциала пяти районов области для решения наиболее актуальных задач регионального развития. "Уже теперь районы-декларанты партнерской группы проводят совместные мероприятия по развитию агроэкотуризма, культурному обмену. Налажены партнерские связи между государственными структурами, общественными организациями, религиозными общинами. Создание партнерской группы позволит организовать эту работу на системном уровне с учетом уже имеющегося белорусского и зарубежного опыта", - отметил Валентин Семеняко.

"Инициатива нашла поддержку у руководства Гродненской области и районов потенциальных участников проекта. Есть понимание и экспертное сопровождение со стороны Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии", - добавил парламентарий. Сегодня по его инициативе в режиме онлайн-конференции прошел организационный семинар по формированию условий для сетевого регионального партнерства пяти районов Гродненской области. Участники обсудили имеющийся опыт регионального взаимодействия Беларуси и зарубежных стран, изучили потенциальные возможности сетевых региональных объединений и пути их использования для устойчивого развития пяти районов Гродненской области. Их представители презентовали свое видение сетевого взаимодействия. "Мы определили основные концептуальные подходы по формированию региональной партнерской группы. На рассмотрение представителей Волковысского, Зельвенского, Свислочского, Слонимского, Щучинского районов вынесена "Дорожная карта" на 2020 год по формированию группы", - рассказал депутат.

В семинаре приняли участие представители регионального совета шести районов Могилевской области. По словам парламентария, их практика по разработке и реализации совместных проектов, инициатив для повышения устойчивости их развития представляет особый интерес.

В Беларуси продолжается работа по реализации Целей устойчивого развития. Для улучшения эффективности этой работы в Гродненской области разработан проект стратегии ее устойчивого развития. Готовятся локальные стратегические планы городов, районов и микрорегионов области.

Семинар прошел при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии. В дискуссии приняли участие депутаты, представители Волковысского, Зельвенского, Свислочского, Слонимского, Щучинского районов и Гродненской региональной партнерской сети устойчивого развития "За процветание Принеманского края", а также сотрудники Программы поддержки Беларуси ФПГ.-0-