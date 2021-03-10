Пять районов Гродненской области создадут партнерский альянс по устойчивому развитию

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Партнерское объединение создадут Зельвенский, Волковысский, Свислочский, Слонимский и Щучинский районы Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Зельвенского райисполкома Денис Ольшевский.

"Основная цель объединения - консолидация ресурсного, экономического и кадрового потенциала территорий области, активизация усилий по реализации 17 Целей устойчивого развития. Это приведет к повышению устойчивости развития каждого из регионов", - отметил Денис Ольшевский. Он подчеркнул, что партнеры подбирались не только по территориальному принципу, хотя у четырех из пяти районов есть общие границы.

"Есть и другие, не менее значимые причины взаимодействия. Во всех районах замечательная экология, развитая социальная сфера. Важно, что есть и совместный опыт деятельности в различных направлениях", - рассказал Денис Ольшевский. Он привел и пример такого сотрудничества. В частности, Волковыск, Зельва и Свислочь нашли общее в сфере агроэкотуризма. Несколько усадеб районов объединились в кластер "Заходняя скарбонка" и активно сотрудничают в плане приема гостей.

Идею партнерства гродненских территорий предложил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко. Инициативу поддержали на местах: пять районов области готовы сотрудничать. Ожидается, что партнерское объединение "5+" усилит эффект взаимодействия - станет больше совместных проектов, значимых инициатив.

Подписание соглашения по созданию партнерского альянса районов Гродненской области по устойчивому развитию "5+" состоится 11 марта в Зельве. В программе семинара, который пройдет в Зельве также 11 марта, не только подписание соглашения, но и обсуждение дорожной карты по его реализации. Зельвенский район также представит презентацию "Региональные возможности межрайонного взаимодействия и сотрудничества" и познакомит гостей с уже реализующимися проектами. Участниками семинара станут руководители районных исполнительных комитетов, председатели райсоветов депутатов, эксперты и депутаты Палаты представителей Национального собрания.-0-