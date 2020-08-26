Пять районов Витебской области выполнили госзаказ по сдаче зерна

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять районов Витебской области - Верхнедвинский, Дубровенский, Лепельский, Полоцкий и Ушачский - полностью выполнили задание по сдаче зерна для госнужд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Более чем на 90% выполнен план в Толочинском, Миорском, Поставском и Россонском районах. Разброс выполнения задания в остальных регионах области составляет от 50% до 90%.

Значительное влияние в последние дни на ход уборочной кампании в области оказывают проливные дожди. За минувшие сутки без существенных осадков обошлось только в Витебском, Лепельском и Сенненском районах. Неблагоприятные погодные условия снизили темпы жнива по всему региону, позволив выйти комбайнам в поле в большинстве случаев лишь к середине дня. В результате на утро 26 августа в области убрано 296,7 тыс. га, или 84% к плану. Намолочено 938 тыс. т зерна, что на 46 тыс. т больше уровня прошлого года.

Средняя урожайность составляет 31,6 ц/га. Самый высокий урожай собирают аграрии Оршанского и Витебского районов - 42,5 ц/га и 40 ц/га соответственно. При этом в первом из них намолот уже превысил 100 тыс. т, а во втором до значимого рубежа осталось всего 4 тыс. т.

Полностью завершили уборку зерновых 40 хозяйств области. Среди регионов наиболее близок к окончанию работ Поставский район, где убрано 99% площадей зерновых. Если позволит погода, жниво здесь завершат сегодня.-0-