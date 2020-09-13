Пять станций метро в Минске возобновили работу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять станций метро в Минске открыты после временного закрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

В 15.40 открыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа".

Как сообщалось, в 14.40 в целях обеспечения безопасности пассажиров эти станции, а также станции "Немига" и "Фрунзенская" были закрыты на вход и выход. Поезда на них следовали без остановки.-0-