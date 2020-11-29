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29 ноября 2020, 11:25

Пять станций минского метро временно закрыты

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты пять станций метро, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Речь идет о станциях метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская" и "Немига". "Поезда следуют без остановки на этих станциях", - уточнили в метрополитене.

На вход и выход закрыт вестибюль 2 станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости), поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-

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