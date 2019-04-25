Пять студентов Гомельской области получили премии облисполкома

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять студентов вузов Гомельской области, которые достигли высоких показателей в интеллектуальной и общественной деятельности, получили сегодня ежегодные премии облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественной церемонией награждения открылось заседание Гомельского облисполкома. Награды молодежи вручил исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя облисполкома Геннадий Соловей.

Среди лауреатов премии - дипломанты международных и республиканских конференций, конкурсов, активные участники научно-исследовательской и общественной деятельности. Так, студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Анастасия Веркеенко - участница республиканской научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов, олимпиад и конкурсов по математике и физике, также девушка активно делится своим опытом на профориентационных мероприятиях, которые проводятся для школьников и гимназистов области.

На счету Анны Жевновой, представляющей Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, победы в олимпиадах, выступления на республиканских и международных научных конференциях. Студентка является автором 14 научных публикаций. На многочисленных конкурсах, форумах, олимпиадах, акциях честь Белорусского госуниверситета транспорта неоднократно защищала Надежда Кузнецова.

Результаты исследований студента Гомельского медуниверситета Андрея Леонова уже внедрены в учебный процесс. Также молодой человек имеет 16 научных публикаций, является дипломантом четырех республиканских научно-практических конференций и конкурсов. Координатором от Гомельской области в общественном республиканском студенческом Совете при министре образования выступает Диана Мишура из Мозырского педуниверситета имени И.П.Шамякина. Девушка является и участницей научно-исследовательской лаборатории "Методика педагогического исследования".

Данную премию в регионе вручают с 2005 года. Ее обладателями становятся самые достойные из многотысячного студенчества области.-0-