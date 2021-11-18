Пять зданий в историческом центре Бреста выставили одним лотом на торги

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комплекс из пяти зданий в историческом центре Бреста выставлен одним лотом на продажу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском центре по управлению недвижимостью.

Речь о нежилых домах по ул.Советской, 96, 98, 100, 102/1, и двухэтажном угловом здании на ул.Дзержинского, 39. Сейчас капитальные строения находятся в стадии реконструкции и закрыты от пешеходов рекламными баннерами. Площадь зданий - от 106 кв.м до 301 кв.м. У некоторых сохранились пристройки, мансарды, сараи. Два из них имеют статус памятника историко-культурного наследия.

"В соответствии с проектом детального планирования исторической части города и ввиду стесненных условий мы посчитали целесообразным реализовать замысел единого архитектурного комплекса. Так будет гармоничнее вид, проще строителям и интереснее потенциальному инвестору, который сможет здесь спроектировать объекты различного назначения", - пояснил заместитель директора Брестского городского центра по управлению недвижимостью Александр Явдосюк.

По информации знатока истории архитектуры города брестского архитектора Николая Власюка-старшего, все двухэтажные строения относятся к царскому времени. "Угловое строение на ул.Дзержинского, бывший жилой дом, было построено во второй половине XIX века. Остальные здания, скорее всего, возвели в начале прошлого века, до Первой мировой войны. Как правило, первые этажи в этих домах занимали магазины, второй этаж предназначался под жилье", - рассказал Николай Власюк.

Электронные торги назначены на 17 декабря и пройдут на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Начальная цена лота - Br395,3 тыс. Победитель торгов получит в аренду на 50 лет земельный участок общей площадью 0,15 га. По условиям новый собственник должен будет провести в предусмотренные сроки реставрацию (реконструкцию) капитальных строений, признанных историко-культурной ценностью. Три остальных здания можно будет снести.-0-