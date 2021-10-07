Пятая часть жителей Витебской области вакцинирована против COVID-19

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 21% жителей прошли вакцинацию против COVID-19, сообщил сегодня на заседании облисполкома его председатель Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская область первой ощутила на себе последствия коронавируса и знает коварство болезни. Чтобы ей противостоять, нужно вырабатывать коллективный иммунитет через прививки. "В области вакцинированы 21% жителей, показатель ниже других регионов страны. Нужно организовать работу выездных групп, чтобы медики выезжали на предприятия. Возможно, стоит предусмотреть меры поощрения - материального и другого характера. Мы должны защитить людей от болезни, не ухудшить работу предприятий", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Он привел в пример ситуацию на "Витебскоблгазе", где вакцинированы почти все сотрудники. Также высокий уровень привитых среди медработников - 84%, социального обслуживания - 87%. В этих организациях единичные случаи заражения.

Основными темами заседания Витебского облисполкома стали выполнение государственного заказа по поставкам сельхозпродукции и итоги работы отрасли животноводства за 9 месяцев. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров рассказал, что по госзаказу регион сдал 129 тыс. т зерна - это 99,4% от плана. Недопоставки у четырех районов - Браславского, Поставского, Докшицкого и Толочинского. Есть случаи, когда хозяйства заключили договоры с перерабатывающими предприятиями, получили денежные авансы, но продукцию так и не поставили.

Также острой проблемой остается падеж скота. До 15 октября животные должны быть переданы для зимне-стойлового периода в хозяйства, где созданы хорошие условия, есть большие площадки и специалисты.

Подводя итоги заседания облисполкома, Николай Шерстнев заострил внимание руководителей районов и сельхозпредприятий на необходимости соблюдения технологий, дисциплине и важности своевременного решения кадровых проблем.-0-