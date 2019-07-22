Пятерка лучших хозяйств Минской области имеет урожайность от 65 ц/га и выше

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области лидеры по урожайности получают с одного гектара от 65 до 82,6 ц зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По состоянию на 22 июля в столичном регионе убрано 17% площадей, намолочено почти 289,3 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 34 ц/га. Но в отдельных хозяйствах Несвижского, Клецкого и Минского районов этот показатель заметно выше. Так в пятерку лидеров по урожайности попали ОАО "Гастелловское" (получают 82,6 ц зерна), ОАО "Новая жизнь" (80,6 ц/га), СПК "Агрокомбинат Снов" (78,4 ц/га), ОАО "Грицкевичи" (76,8 ц/га), ОАО "Кухчицы" (65 ц/га).

В разрезе районов в целом по урожайности лидируют Несвижский (60 ц/га), Клецкий (49 ц/га), Дзержинский (45 ц/га), Молодечненский (42 ц/га), Смолевичский (38 ц/га).

Также Несвижский район возглавляет рейтинг по намолоту - здесь в закрома положили уже 36,5 тыс. т. В пятерке лучших еще Слуцкий, Копыльский, Клецкий и Любанский, в которых собрано от 23,9 тыс. т до более чем 34,8 тыс. т зерна.

С начала уборочной уже пять комбайновых экипажей перевалили планку в тысячу тонн. А среди водителей со дня на день появится первый двухтысячник.-0-