Пятиметровый рушник-оберег создают в Сенно

2 июля, Сенно /Корр. БЕЛТА/. В Сенно ткут пятиметровый рушник-оберег, который создают сотни людей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заведующая Сенненским Домом ремесел Ольга Квашко рассказала, что в Год народного единства мастера решили реализовать проект "Жывая нітка традыцый". "Мы с коллегами думали, что всех может объединить, и поняли: народная культура. В ней заложена вся вековая мудрость поколений. На народной культуре должна строиться наша жизнь. Также сплачивает совместная работа. Решили соткать рушник, потому что он символ святости, чистоты, защиты. Каждому из нас нужен оберег в это время, один коронавирус чего стоит", - отметила Ольга Квашко. Самая знаменитая ткачиха Беларуси Матрена Маркевич (автор орнамента на госфлаге) - из Сенненского района. Местные мастера считают себя продолжателями ее традиций.

Организаторы не ожидали такого интереса к их проекту. Меньше чем за месяц Дом ремесел посетили более 300 человек. Идут местные жители, трудовые коллективы, семьи, выпускники школ Сенно и района. Вчера были 25 студентов Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова. "Приехали люди даже из Могилевской области. Они узнали о рушнике из интернета. Говорят, ехали через Сенно к родственникам и решили принять участие в проекте. Такие примеры показывают, что идея удалась", - поделилась руководитель Дома ремесел.

В узор рушника заложили этнографический материал Сенненского района. Там изображены символы родного края, солнца и земли, человека труда. Рушник в длину будет 5 м, в ширину - 50 см. Сейчас ткут последний метр. "У людей получается это делать. Наш молодой мастер Алина Цыбульская объясняет технику, специально выбрали попроще. Главное - во время ткачества думать о чем-то сокровенном, о том, что хотелось, чтобы исполнилось", - добавила заведующая учреждением культуры.

Завтра, в День Независимости, станок вынесут в центральный парк Сенно. Каждый желающий сможет в рушник вложить частичку себя и прикоснуться к народному ремеслу. Когда изделие будет готово, его обвезут по деревням Сенненщины, по контурам района. Затем его планируется торжественно презентовать в райцентре. Кроме пятиметрового, в Доме ремесел заложили еще два рушника, но меньших размеров - длиной 3 м и шириной 40 см.-0-