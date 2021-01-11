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11 января 2021, 16:56

Пятую часть бюджета Браславского района в 2020 году обеспечили предприятия малого и среднего бизнеса

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В январе - ноябре 2020 года поступления от предприятий малого и среднего бизнеса в бюджет Браславского района составили Br3 млн, или 21% от общей суммы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Браславского райисполкома Елена Бабинская.

В Браславском районе работают 550 субъектов предпринимательства. "В прошлом году были зарегистрированы 10 коммерческих организаций, включая шесть крестьянских (фермерских) хозяйств, и 53 индивидуальных предпринимателя. Учитывая специфику района, значительная доля бизнеса приходится на сферы торговли и услуг. Налоговые поступления от предприятий частного бизнеса за 11 месяцев 2020 года составили пятую часть бюджета района, или Br3 млн", - отметила Елена Бабинская.

Одним из перспективных предприятий Браславщины стало УП "Левол Групп", занимающееся развитием международного спортивно-музыкального фестиваля Viva Braslav. По итогам 2019 года оно было отмечено в номинации "Успешный старт" национального конкурса "Предприниматель года".

"Предприятия частной формы собственности являются самыми активными экспортерами. На их счету весь объем поставляемых за границу товаров. Они реализуют пиломатериалы, окна и двери из ПВХ, сборные металлические конструкции. Основной партнер во внешнеэкономической деятельности - Латвия. Также освоены рынки других стран Европейского союза: Германии, Бельгии, Литвы, Нидерландов, Польши. За 11 месяцев 2020 года браславские предприниматели экспортировали продукции на $2,3 млн", - подчеркнула заместитель председателя райисполкома.

Для развития туризма, включая агроэкотуризм, и привлечения инвесторов в эту сферу в Браславском районе согласованы 100 земельных участков площадью от 0,2 до 6 га. Здесь могут появиться новые туробъекты, в том числе агроэкоусадьбы. Земельные участки подобраны в наиболее привлекательных местах - вблизи озер, рек, лесов. На эти участки могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели на праве аренды. Целевое использование - создание туристических баз, домов охотника и рыболова, гостевых домиков, кемперных и туристических стоянок, гостиниц и санаториев, сельских усадеб. Землеустроительная служба района самостоятельно разработала интерактивную карту таких участков. Она доступна для пользователей на сайте райисполкома.

Также на Браславщине реализуется инициатива "Бизнес в твоем районе - поддержка предпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной продукции и агроэкотуризма" в качестве составной части пилотного проекта ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Одно из мероприятий проекта - создание бизнес-навигатора. Это единая интерактивная онлайн-карта района с разделами об объектах недвижимости, земельных участках, инвестиционных предложениях, существующих направлениях бизнеса, франшизах для привлечения потенциальных инвесторов. В тестовом режиме бизнес-навигатор уже запущен, сейчас его постепенно наполняют. "В 2021 году Ассоциацией франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" в Браславе будет создан Центр притяжения бизнеса на базе отделения Белагропромбанка. Центр станет оказывать информационные, методические и консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в Браславском районе", - рассказала Елена Бабинская.-0-

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