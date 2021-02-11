Пятую часть доходов Брестской области в 2020 году обеспечили 10 организаций

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Десять крупнейших организаций Брестской области обеспечили в 2020 году пятую часть доходов региона, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Десять крупнейших налогоплательщиков перечислили в прошлом году в бюджет Br346 млн, что составляет свыше 21% от доходов области. Как и в 2019-м, лидерами топ-10 остаются Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" и РУП "Брестэнерго". Их платежи составили около 11% от казны области.

Весомый вклад в копилку бюджета также внесли Брестский филиал РУП "Белтелеком", СП "Санта-Бремор" ООО, СП ОАО "Брестгазоаппарат", РУПП "Гранит", КУПП "Маньковичи", РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт", УП "Брестоблгаз" и УП "Торговый дом "Лагуна".-0-