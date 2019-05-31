"Пламя мира" II Европейских игр начало путешествие по Шклову

31 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. После путешествия по знаковым местам Могилева "Пламя мира" II Европейских игр сегодня прибыло в Шклов, передает корреспондент БЕЛТА.

Встретить главный символ II Европейских игр на площадь перед районным Домом культуры пришли известные люди Шклова, представители трудовых коллективов и общественности, много молодежи.

"Для нашего города очень почетно встречать эстафету Европейских игр, пламя, которое является символом мира и спорта, - отметил заместитель председателя Шкловского райисполкома Сергей Артамонов. - Пройдя тысячи километров, пламя прибыло в Беларусь, а сегодня - в Шкловский район. Это огонь тепла, который способен согреть и зажечь сердца людей для созидания и новых спортивных достижений".

Первым факелоносцем в Шклове стал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. Он призвал жителей своей малой родины прославлять Шкловский край достижениями в профессиональной деятельности и победами в спорте, делать все возможное для развития и процветания страны. "Это уникальное событие для Беларуси и каждого ее жителя. Оно говорит о нашем прошлом, сегодняшних достижениях и будущих победах. Мне бы хотелось, чтобы это пламя, этот огонь зажигал в наших сердцах только добро и подвигнул на достижение новых вершин", - сказал молодежный лидер.

Хранители огня зажгли факел и передали его Дмитрию Воронюку.

Олимпийский чемпион Александр Масейков и первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк

Символ Европейских игр факелоносцы доставили к городской ратуше, ледовой арене и в ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".

Руководитель ансамбля "Ровестник" Татьяна Семченко и победитель республиканской олимпиады по биологии Алексей Каиров

Заместитель председателя КГК Василий Герасимов

Председатель Белорусской федерации пятиборья Михаил Прокопенко и генеральный директор ЗАО ХК "Юность" Дмитрий Басков

Затем он отправится в агрогородок Александрия, где посетит школу, в которой учился Президент Беларуси, спортивный комплекс и Трофимов родник. Следующим городом на пути эстафеты станут Горки, где пламя посетит молодежный культурно-развлекательный центр "Амфитеатр", ботанический сад Белорусской сельхозакадемии и центральную площадь, на которой пройдет тематический флешмоб.

Факелоносцы с заместителем председателя Шкловского райисполкома Сергеем Артамоновым

Факел побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, памятнике природы республиканского значения, а также мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск и Бобруйский район. Здесь символ II Европейских игр пробудет два дня. 3 июня после торжественной части на площади Ленина его пронесут по улицам города до "Бобруйск-Арены", а 4 июня факелоносцы посетят ОАО "Красный пищевик", "Белшину" и СПК "Гигант" в агрогородке Большие Бортники.

Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельский регион.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Олега Фойницкого