"Пламя мира" II Европейских игр подняли на борт суперкомбайна в Гомеле

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставкой последних разработок крупногабаритной сельхозтехники - комбайнов - встречали сегодня "Пламя мира" гомельские машиностроители, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя главный символ II Европейских игр, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам "Гомсельмаша" Александр Конопацкий выразил уверенность, что медальный урожай белорусской сборной на спортивных аренах будет достаточно весомым. "А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы вовремя и качественно был собран урожай на полях республики", - сказал он.

Почетный факелоносец, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси цирка имени Валерия Абеля, обладатель медали имени Франциска Скорины Татьяна Абель с "Пламенем мира" поднялась на борт корабля полей - "Палесся GS 2124", который в народе назвали суперкомбайном. Осветил факел и огромное пространство сборочного цеха предприятия.

Тепло приняли эстафету огня II Европейских игр и сотрудники ПО "Белоруснефть". В 2018 году производственное объединение установило исторический рекорд добычи черного золота. В Беларуси добыто 1 млн 670 тыс. т нефти - максимальный показатель за последние семь лет. Немало на счету нефтяников и спортивных побед.

У административного здания в Гомеле символический огонь принял водитель, автослесарь Речицкого управления технологического транспорта "Белоруснефти", многократный победитель различных соревнований по велоспорту Петр Железинский. "Уверен, что II Европейские игры, которые скоро стартуют в Минске, в очередной раз докажут, что Беларусь не только спортивная, но и гостеприимная страна ", - отметил он, передавая эстафету коллеге Павлу Кевличу - ведущему маркетологу службы маркетинга Центрального аппарат , единственному представителю Гомельской области, преодолевшему дистанцию Ironman по триалтону в Познани в 2017 году.

Побывает сегодня "Пламя мира" и на буровых установках в Речицком месторождении нефти. На пути эстафеты также Гомельский домостроительный комбинат, который ежегодно возводит тысячи квадратных метров жилья.

Маршрут "Пламени мира" призван максимально раскрыть производственный, экономический, культурный и социальный потенциал Гомельской области. Много интересных событий готовят в регионе по маршруту эстафеты огня II Европейских игр. Главный символ состязания пронесут по знаковым местам и достопримечательностям. Караван пройдет через столицу белорусских металлургов - Жлобин, сокровищницу флоры и фауны - национальный парк "Припятский", кладезь древности - Туров, белорусскую Швейцарию - Мозырь. Затем главный символ состязания отправится в Минскую область.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. Маршрут эстафеты по регионам Беларуси завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь масштабного мультиспортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-