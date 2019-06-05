"Пламя мира" II Европейских игр пройдет по Гомельской области 500 эстафетных километров

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За шесть дней путешествия по Гомельской области "Пламя мира" II Европейских игр пройдет 500 эстафетных километров. Об этом сказал первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, приветствуя участников эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр на центральной площади областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пламя мира" II Европейских игр встретили в Гомеле Участников приветствовал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он поздравил присутствующих с ярким событием и пожелал эстафете огня II Европейских игр доброго пути по улицам города над Сожем.

Геннадий Соловей подчеркнул, что II Европейские игры проводятся в символичный для страны год - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни "Пламя мира" прокладывает путь по разным населенным пунктам Гомельской области и напоминает о главных жизненных ценностях - мире и единении. Силу и мощь необходимо демонстрировать не на полях битвы, а в спортивных соревнованиях - на аренах, рингах и стадионах, а также трудовых достижениях", - сказал он.

Первый заместитель председателя облисполкома пожелал, чтобы в эстафетной хронике главного символа мультиспортивных состязаний Гомельская область оставила незабываемый след и заняла достойное место в летописи II Европейских игр.

На два дня Гомель станет столицей эстафеты "Пламя мира". Сегодня жители и гости областного центра встречали факелоносцев "живым коридором" в 8 тыс. человек. В маршруте следующего дня - областная детская клиническая больница, государственное производственное объединение "Белоруснефть", флагман комбайностроения - ОАО "Гомсельмаш", Гомельский домостроительный комбинат. Далее "Пламя мира" проследует к буровым установкам Речицкого месторождения "черного золота". На каждом из предприятий подготовлена специальная программа.

Затем огонь отправится в Жлобин. Ярким дополнением к торжественному зажжению факела там станет грандиозный флешмоб с участием спортсменов и чирлидеров. Шествие состоится на территории крупнейшего производителя металлопродукции страны ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК". Перенестись на десятилетия назад и проникнуться атмосферой конца XIX - начала XX веков факелоносцы смогут в одном из красивейших замков Беларуси - усадьбе Козел-Поклевских.

Далее эстафету "Пламени мира" будет встречать припятское Полесье. Здесь ее участники смогут насладиться красотой дикой природы во всем ее многообразии, посетив музей природы в агрогородке Лясковичи и национальный парк "Припятский". Путь факелоносцев продолжится на барже по реке Припять.

"Живым" коридором встретят гостей в древнем Турове. Здесь местными традициями и историей удивят экспозиция историко-археологического комплекса "Замковая гора" в сопровождении костюмированных героев, театрализованные постановки, демонстрация мод "Вид на старый город".

Завершится турне "Пламени мира" по Гомельской области в Мозыре. Караван эстафеты побывает на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, в одном из наиболее успешных хозяйств региона - совхозе-комбинате "Заря". Засияет огонь и в ОАО "Мозырьсоль". Прошествует делегация также по историческому центру "Мозырский замок".

Более 40 хранителей огня пронесут "Пламя мира" по Гомельской области. Затем главный символ состязания отправится в Минскую область. Торжественная передача эстафеты "Пламя мира" пройдет с участием артистов центра циркового искусства "Арена".

Маршрут эстафеты по регионам Беларуси завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь масштабного мультиспортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-