"Пламя мира" II Европейских игр пройдет по "Золотому кольцу Гомельщины"

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" пройдет по некоторым точкам маршрута "Золотого кольца Гомельщины", сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельская область примет "Пламя мира" от Могилевской 5 июня. "За пять дней эстафета огня пройдет через Гомель, Жлобин, Мозырь, Туров, побывает в знаковых местах региона, интересных объектах, достопримечательностях, важных предприятиях", - пояснил Денис Езерский.

В число факелоносцов войдут достойные люди, которые внесли значимый вклад в историю, развитие Гомельской области, подчеркнул начальник управления. Это спортсмены, олимпийские чемпионы, заслуженные деятели культуры, науки, лучшие учителя, рабочие, аграрии и др. - всего около 60 человек.

По маршруту движения эстафеты огня готовится особая программа. "Мы делаем все возможное, чтобы марафон "Пламени мира" в регионе был ярким и запоминающимся", - добавил Денис Езерский. После Гомельской эстафета огня отправится в Минскую область.

Как сообщалось, огонь II Европейских игр будет зажжен 3 мая в столице Италии Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). В этот день состоится торжественная церемония, местом проведения которой станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира - памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет. Продолжительность эстафеты огня составит 50 дней, а ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр 2019 года - Национальном олимпийском стадионе "Динамо".-0-