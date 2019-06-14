"Пламя мира" осветило улицы "Великого камня"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк "Великий камень" встретил участников эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Смолевичский район факел прибыл из Жодино. Старт эстафете был дан у инсталляции Great Stone. Огонь осветил главные улицы парка, эстафету передавали ректор БНТУ Сергей Харитончик и заведующий кафедрой детской хирургии БГМУ Василий Аверин. Завершился забег флешмобом с участием сотрудников компании.

Далее эстафету принял Логойск. На площадке ОАО "Амкодор" огонь встречали свыше сотни человек. "Пламя мира" по цехам предприятия пронес исполнительный директор ОАО "Беларусбанк" Александр Егоров.

Последним на сегодня пунктом маршрута стал мемориальный комплекс "Хатынь". Факелоносец врач-анестезиолог отделения реабилитации РНПЦ "Мать и дитя" Андрей Витушко с хранителями огня возложили цветы у Вечного огня.

15 июня "Пламя мира" прибудет в Молодечно.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. 17 июня огонь встретят в Минске на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" во время церемонии открытия II Европейских игр.-0-