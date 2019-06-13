"Пламя мира" подняли на палубу карьерного самосвала БЕЛАЗ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Пламя мира" II Европейских игр подняли на палубу карьерного самосвала ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Факел прибыл в Жодино из Борисова. Спортсменов приветствовали горожане, а также генеральный директор предприятия Петр Пархомчик.

В эстафете приняли участие директор научно-технического центра карьерной техники и технологий Объединенного института машиностроения НАН Павел Мариев, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Александр Стрельченок, заместитель директора ООО "Мотовелозавод" Александр Трофимов. Факелоносцы поднялись на палубу карьерного самосвала БЕЛАЗ-75583, пробежали по цеху сборки и испытаний автомобилей и тягачей, заглянули в цех производства сверхтяжелых машин. Завершил забег по предприятию белорусский гребец-байдарочник Алексей Абалмасов.

Далее пламя II Европейских игр побывало в СЗАО "БЕЛДЖИ". Мастер спорта международного класса Виктор Сосуновский и заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Арямнов пронесли огонь по цеху сборки и цеху сварки завода.

Следующим пунктом маршрута 14 июня станут Логойский и Смолевичский районы - огонь пронесут от "Великого камня" до "Хатыни".

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.

В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото сайта "Жодзiнскiя Навiны"