"Пламя мира" подняли на палубу карьерного самосвала БЕЛАЗ

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июня 2019, Чт
+25°C
Переменная облачность EUR 2.3391
USD 2.0704
RUB 3.2046
Главное
Александр Лукашенко в международном аэропорту Манас Лукашенко прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
Президент
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении защиты персональных данных
Общество
В Беларуси появится онлайн-платформа для размещения информации о высоких ценах на лекарства
Общество
Новая спортивно-игровая площадка появилась на территории Ждановичского детского дома
Общество
В церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Двое мужчин погибли в Могилеве от удара током
18:56 Происшествия
РЕПОРТАЖ: На все 100: как сдают ЦТ по русскому языку в Минске
18:53 Регионы
Китайская корпорация намерена инвестировать в развитие туристической инфраструктуры Беларуси
18:52 Общество
Пять абитуриентов удалили с ЦТ по русскому языку за мобильные телефоны
18:50 Общество
Казахстан высоко оценивает роль Беларуси в ШОС - посол
18:30 Политика
В Беларуси работают 42,5 тыс. врачей и 126,9 тыс. средних медработников
18:21 Общество
Более $1 млн направлено на поддержку МСП в Беларуси за счет ресурсов Фонда Халифы
18:16 Экономика
Беларусь и Румыния обменялись предложениями по активизации межпарламентского взаимодействия
18:15 Политика
Выставка копий старинных карт откроется в Национальном историческом музее
18:06 Культура
Санслужбы Брестской области усиливают контроль за состоянием зон отдыха у воды
17:59 Регионы
Рисунки по мотивам родной природы появятся на контейнерах для сбора бытовых отходов в Минске
17:57 Регионы
В Литве из-за жары ограничивают скорость движения поездов
17:54 В мире
Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь - посол
17:54 Экономика
День Танкиста в 2019 году объединится с Wargaming Fest
17:52 Регионы
Мехотряд для помощи аграриям в заготовке кормов создан на "Гомсельмаше"
17:45 Регионы
Союзные парламентарии разработают дорожную карту по развитию биосферных резерватов
17:43 Общество
Семейный подряд в Слуцке реализовал схему по выкачиванию денег из госпредприятия
17:23 Происшествия
"Пламя мира" подняли на палубу карьерного самосвала БЕЛАЗ
17:23 Регионы
Шакира показала альтернативу диете
17:22 Калейдоскоп
Транспорт, энергетика и цифровизация могут стать сферами взаимодействия ЕАЭС и ШОС - Саркисян
17:15 Экономика
Все новости
Темы
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Пламя мира" подняли на палубу карьерного самосвала БЕЛАЗ

Регионы 13.06.2019 | 17:23
Фото сайта "Жодзiнскiя Навiны"
Фото сайта "Жодзiнскiя Навiны"
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
Другие темы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Пламя мира" II Европейских игр подняли на палубу карьерного самосвала ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Факел прибыл в Жодино из Борисова. Спортсменов приветствовали горожане, а также генеральный директор предприятия Петр Пархомчик.

В эстафете приняли участие директор научно-технического центра карьерной техники и технологий Объединенного института машиностроения НАН Павел Мариев, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Александр Стрельченок, заместитель директора ООО "Мотовелозавод" Александр Трофимов. Факелоносцы поднялись на палубу карьерного самосвала БЕЛАЗ-75583, пробежали по цеху сборки и испытаний автомобилей и тягачей, заглянули в цех производства сверхтяжелых машин. Завершил забег по предприятию белорусский гребец-байдарочник Алексей Абалмасов.

Далее пламя II Европейских игр побывало в СЗАО "БЕЛДЖИ". Мастер спорта международного класса Виктор Сосуновский и заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Арямнов пронесли огонь по цеху сборки и цеху сварки завода.

Следующим пунктом маршрута 14 июня станут Логойский и Смолевичский районы - огонь пронесут от "Великого камня" до "Хатыни".

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.

В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото сайта "Жодзiнскiя Навiны"

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
БелАЗ, Европейские игры, Жодино
Версия для печати
Спонсоры и партнеры II Европейских игр
Спонсоры и партнеры II Европейских игр
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3391 BYN 2.335 BYN 2.343 BYN
USD
2.0704 BYN 2.069 BYN 2.073 BYN
RUB
3.2046 BYN 3.198 BYN 3.209 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Летом спасателями организовано постоянное дежурство на воде
Все видео

Фотоновости

Тренировка сборной Беларуси по пляжному футболу в преддверии II Европейских игр
Все фото

Инфографика

Жара. Рекомендации водителям В жаркие летние дни водителям следует отказаться от дальних поездок.
Вся инфографика
Президент
Во время назначений Лукашенко потребовал развивать на селе новые направления и серьезно подумать об овцеводстве
В Беларуси гордятся профессионализмом специалистов здравоохранения - Лукашенко
Лукашенко прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
Политика
Фото из архива Румас и Медведев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Казахстан высоко оценивает роль Беларуси в ШОС - посол
Беларусь и Румыния обменялись предложениями по активизации межпарламентского взаимодействия
Экономика
Сергей Калечиц Национальный банк разработал концепцию базового счета для физлиц
Более $1 млн направлено на поддержку МСП в Беларуси за счет ресурсов Фонда Халифы
Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь - посол
Происшествия
С места ДТП. Фото УГАИ УВД Минского облисполкома Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Солигорском районе с четырьмя пострадавшими детьми
Двое мужчин погибли в Могилеве от удара током
Семейный подряд в Слуцке реализовал схему по выкачиванию денег из госпредприятия
Общество
Юрий Караев "Работать не ради статистики и укреплять дисциплину" - Зась представил коллективу МВД нового министра
Китайская корпорация намерена инвестировать в развитие туристической инфраструктуры Беларуси
Пять абитуриентов удалили с ЦТ по русскому языку за мобильные телефоны
Спорт
Игорь Криушенко. Фото из архива Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси
Никита Феоктистов подписал контракт с ХК "Динамо-Минск"
Европейские игры для многих спортсменов станут важным шагом на пути к Олимпиаде-2020 - Герт Ван Лой
Технологии
Фото из архива Киберспорт вошел в культурную программу II Европейских игр
Стартап из ПВТ создал первую в мире интуитивную клавиатуру
Организаторы рассказали о приложении дополненной реальности для шоу-открытия II Европейских игр
Культура
Фото из архива Иконопись Полесья представят на "Славянском базаре в Витебске"
Выставка копий старинных карт откроется в Национальном историческом музее
Национальный художественный музей покажет живопись Ивана Стасевича
В мире
Фото АНАДОЛУ В больнице в Анталье прогремел взрыв
В Литве из-за жары ограничивают скорость движения поездов
Стартовал бизнес-форум ЕС-Азербайджан
Калейдоскоп
Scott Portelli. Фото Natiomal Geographic ФОТОФАКТ: Лучшие работы конкурса National Geographic Travel Photographer 2019
Шакира показала альтернативу диете
Самый высокий в мире замок из песка построили в Германии
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Газета 7 дней
Преодоление
Невосхождение на Килиманджаро
Два принципа надежды
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия